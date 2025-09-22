Dembélé : Yamal remporte le Ballon d’Or, la grosse surprise !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que l’on connaîtra ce lundi soir le Ballon d’Or 2025, avec Ousmane Dembélé comme grand favori, l’Observatoire du football CIES s’est amusé à faire son propre classement, en se basant sur les performances des joueurs de champ dans six domaines de jeu. Lamine Yamal est alors arrivé premier, devant Kylian Mbappé, reléguant l’attaquant du PSG à la septième position.

Ce lundi soir, on saura qui sera sacré Ballon d’Or 2025. Il y a de fortes chances qu’Ousmane Dembélé succède à Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Zinédine Zidane et Karim Benzema pour devenir le sixième joueur français à le remporter, même si Lamine Yamal semble être son principal concurrent.

Yamal sacré Ballon d’Or par le CIES Et selon l’Observatoire du football CIES, c’est l’attaquant du FC Barcelone qui le mériterait. La structure s’est amusée à classer « les 100 meilleurs joueurs du monde lors de la dernière année par le biais d’une méthode purement statistique prenant en compte les performances des joueurs de champ dans six domaines de jeu, ainsi que leur emploi, niveau sportif et résultats des matchs disputés. »