PSG - Ballon d’Or : «Il sait», la mèche est vendue pour Dembélé !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après Karim Benzema en 2022, la France aura peut-être un sixième Ballon d’Or ce lundi soir en la personne d’Ousmane Dembélé. L’attaquant du PSG fait office de grand favori et on le dit « serein » dans son entourage. L’international français sait que les votes sont clos et qu’il ne peut plus avoir d’impact sur le résultat final désormais.

Le Classique ayant été reporté à ce lundi 20h, Ousmane Dembélé ne sera pas accompagné de l’ensemble de ses coéquipiers du PSG lors de la cérémonie du Ballon d’Or. João Neves et Désiré Doué, blessés, seront présents, contrairement à Lucas Chevalier, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Vitinha, Khvicha Kvaratskhelia et Fabian Ruiz, nommés aux récompenses individuelles, mais opposés à l’OM sur la pelouse du Stade Vélodrome au même moment.

Dembélé « serein » avant le Ballon d’Or Luis Enrique quant à lui avait déjà fait savoir qu’il ne se rendrait pas au théâtre du Châtelet, peu intéressé par ce genre de cérémonie. À quelques heures de savoir s’il deviendra le sixième français à être sacré Ballon d’Or, Ousmane Dembélé quant à lui était décrit comme « serein », indique L’Équipe.