PSG : La LFP lâche une bombe, il craque totalement !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Une décision qui fait enrager le PSG. Le Classique opposant le club parisien à l’OM du côté de Marseille a été reporté à ce lundi soir (20h). Une date qui fait débat, alors que la cérémonie du Ballon d’Or aura lieu dans le même temps. Chef du service des sports du Parisien, Clément Dossin ne comprend pas cette décision de la LFP.

Le PSG va devoir faire face à une difficulté. Le club parisien espérait jouer contre l’OM ce dimanche soir, puis assister à la cérémonie du Ballon d’Or ce lundi soir. Finalement, le club de la capitale n’aura pas le luxe d’effectuer son programme comme il l’entend. A cause de violents orages frappant Marseille, la LFP a décidé de reporter le choc à ce lundi soir.

Une décision qui ne passe pas Une décision qui interroge fortement. Journaliste au Parisien, Clément Dossin ne comprend pas. Ce dernier estime qu’en ayant pris cette décision, l’instance prive malheureusement le PSG d’une cérémonie qui devait le mettre à l’honneur. Ce dimanche soir, ce dernier a donné son avis et n’a pas mâché ses mots à l’égard de la LFP.