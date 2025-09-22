PSG : La LFP lâche une bombe, il craque totalement !

Une décision qui fait enrager le PSG. Le Classique opposant le club parisien à l’OM du côté de Marseille a été reporté à ce lundi soir (20h). Une date qui fait débat, alors que la cérémonie du Ballon d’Or aura lieu dans le même temps. Chef du service des sports du Parisien, Clément Dossin ne comprend pas cette décision de la LFP.
Le PSG va devoir faire face à une difficulté. Le club parisien espérait jouer contre l’OM ce dimanche soir, puis assister à la cérémonie du Ballon d’Or ce lundi soir. Finalement, le club de la capitale n’aura pas le luxe d’effectuer son programme comme il l’entend. A cause de violents orages frappant Marseille, la LFP a décidé de reporter le choc à ce lundi soir.
Une décision qui ne passe pas
Une décision qui interroge fortement. Journaliste au Parisien, Clément Dossin ne comprend pas. Ce dernier estime qu’en ayant pris cette décision, l’instance prive malheureusement le PSG d’une cérémonie qui devait le mettre à l’honneur. Ce dimanche soir, ce dernier a donné son avis et n’a pas mâché ses mots à l’égard de la LFP.
« Faut-il avoir un cœur de pierre pour décider de gâcher ainsi la fête du PSG »
« Mais, bon sang, faut-il avoir un cœur de pierre pour décider de gâcher ainsi la fête du PSG, lui pourrir de la sorte une soirée au cours de laquelle le monde du ballon rond ne devait avoir d’yeux que pour lui et, par ricochets, pour le foot français et… son championnat, dont Paris s’est fait un formidable ambassadeur la saison dernière. Par cette décision, la LFP se porte aussi préjudice à elle-même et à son rayonnement international », écrit Clément Dossin.