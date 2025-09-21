Officiel : Le PSG annonce un retour inattendu !

Amadou Diawara

Si le PSG devait affronter l'OM ce dimanche soir au Vélodrome, le Classique a finalement été reporté à cause des conditions météorologiques dangereuses. Plutôt que de passer la nuit à Marseille pendant les violents orages, les Parisiens ont préféré rentrer à Paris, avant de revenir dans le Sud de la France ce lundi.

Le premier Classique de la saison entre l'OM et le PSG était prévu ce dimanche soir au Vélodrome. A cause des conditions météorologiques dangereuses à Marseille, la rencontre est décalée de 24 heures environ. En effet, le deux rivaux s'affronteront finalement ce lundi à 20 heures.

OM-PSG est reporté à lundi à cause de la météo Ayant pris acte de la décision de la LFP, la délégation du PSG a décidé de rentrer à Paris avant que l'orage n'éclate, et ce, même si elle doit revenir à Marseille ce lundi.