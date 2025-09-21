OM-PSG : Le Classique est annulé, ils sont dégoutés !

Amadou Diawara

Programmé initialement ce dimanche soir, le Classique entre l'OM et le PSG se jouera finalement ce lundi à 20 heures. A cause des conditions climatiques dangereuses à Marseille, le choc au Vélodrome a été reporté. D'après Georges-François Leclerc, préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, les joueurs regrettent ce choix, mais ils l'ont accepté.

OM-PSG : Les acteurs voulaient jouer ce dimanche, mais... Lors d'un entretien accordé à Intégrale Sport sur RMC, Georges-François Leclerc a décrit la réaction des joueurs après le report d'OM-PSG. Selon le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, les acteurs - notamment les Parisiens, qui voulaient assister à la cérémonie du Ballon d'Or ce lundi - ont regretté ce choix, mais ils ont fini par l'accepter.