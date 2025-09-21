OM-PSG : Le Classique est annulé, ils sont dégoutés !

Programmé initialement ce dimanche soir, le Classique entre l'OM et le PSG se jouera finalement ce lundi à 20 heures. A cause des conditions climatiques dangereuses à Marseille, le choc au Vélodrome a été reporté. D'après Georges-François Leclerc, préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, les joueurs regrettent ce choix, mais ils l'ont accepté.
OM-PSG : Les acteurs voulaient jouer ce dimanche, mais...
Lors d'un entretien accordé à Intégrale Sport sur RMC, Georges-François Leclerc a décrit la réaction des joueurs après le report d'OM-PSG. Selon le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, les acteurs - notamment les Parisiens, qui voulaient assister à la cérémonie du Ballon d'Or ce lundi - ont regretté ce choix, mais ils ont fini par l'accepter.
«J'ai pris un arrêté annulant le match»
« La réaction des acteurs du Classique après l'annonce du report ? Je peux vous dire qu'ils n'étaient pas enchantés, mais ils ont été très corrects. Ils auraient préféré que le match se tienne ce soir (dimanche), mais compte tenu des informations que je leur ai données, ils ont accepté cette décision. De toute manière, ils n'avaient pas le choix, puisque j'ai pris un arrêté annulant le match. Mais ils ont été très corrects sur la forme, je vous prie de le croire », a confié Georges-François Leclerc, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.