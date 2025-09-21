PSG : Coup de tonnerre, l'annonce officielle de l'OM !

Un véritable coup de tonnerre en Ligue 1. En raison de fortes intempéries annoncées, le préfet des Bouches du Rhône a annoncé le report du Classique entre l’OM et le PSG initialement prévu ce dimanche soir. La LFP a annoncé que conformément au règlement, la rencontre se déroulera ce lundi soir, malgré la cérémonie du Ballon d’Or. Le club phocéen a d’ailleurs réagi à cette annonce.
Un énorme retournement de situation en vue du Classique ! Initialement programmé pour ce dimanche, 21h, le choc opposant l’OM au PSG à Marseille a été reporté. Comme l’annonce le règlement de la LFP, un match doit être reporté au lendemain si la tenue de ce dernier est possible. Ainsi, comme confirmé par l’instance ce dimanche, la rencontre aura lieu ce lundi soir à 20h, soit en même temps que la cérémonie du Ballon d’Or, qui doit mettre à l’honneur le club parisien, auteur d’une saison exceptionnelle.
L’OM réagit à la décision de la LFP
Alors que cette décision a provoqué la colère des supporters du PSG, l’OM a fait une annonce officielle. « L’Olympique de Marseille prend acte de la décision de la Préfecture des Bouches-du-Rhône de reporter le match OM – PSG, initialement prévu ce soir, pour des raisons de sécurité liées aux conditions météorologiques dans la région. Comme communiqué par la Ligue de Football Professionnel, et conformément à ses règlements, la rencontre est reprogrammée ce lundi 22 septembre à 20h, à l’Orange Vélodrome », peut-on lire dans un communiqué publié par le club phocéen.
« L’Olympique de Marseille regrette que les conditions ne soient pas réunies pour disputer la rencontre ce soir »
« Le club informe ses supporters que les billets achetés pour la rencontre prévue ce soir resteront valables pour le match reprogrammé demain. L’Olympique de Marseille regrette que les conditions ne soient pas réunies pour disputer la rencontre ce soir, tant pour ses joueurs, pour ses supporters mobilisés et déjà présents, que pour la pleine visibilité de l’événement », annonce également l’OM.