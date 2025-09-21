PSG : Coup de tonnerre, l'annonce officielle de l'OM !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Un véritable coup de tonnerre en Ligue 1. En raison de fortes intempéries annoncées, le préfet des Bouches du Rhône a annoncé le report du Classique entre l’OM et le PSG initialement prévu ce dimanche soir. La LFP a annoncé que conformément au règlement, la rencontre se déroulera ce lundi soir, malgré la cérémonie du Ballon d’Or. Le club phocéen a d’ailleurs réagi à cette annonce.

Un énorme retournement de situation en vue du Classique ! Initialement programmé pour ce dimanche, 21h, le choc opposant l’OM au PSG à Marseille a été reporté. Comme l’annonce le règlement de la LFP, un match doit être reporté au lendemain si la tenue de ce dernier est possible. Ainsi, comme confirmé par l’instance ce dimanche, la rencontre aura lieu ce lundi soir à 20h, soit en même temps que la cérémonie du Ballon d’Or, qui doit mettre à l’honneur le club parisien, auteur d’une saison exceptionnelle.

L’OM réagit à la décision de la LFP Alors que cette décision a provoqué la colère des supporters du PSG, l’OM a fait une annonce officielle. « L’Olympique de Marseille prend acte de la décision de la Préfecture des Bouches-du-Rhône de reporter le match OM – PSG, initialement prévu ce soir, pour des raisons de sécurité liées aux conditions météorologiques dans la région. Comme communiqué par la Ligue de Football Professionnel, et conformément à ses règlements, la rencontre est reprogrammée ce lundi 22 septembre à 20h, à l’Orange Vélodrome », peut-on lire dans un communiqué publié par le club phocéen.