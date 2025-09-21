Officiel : L'OM a gagné, le PSG va être dégoûté !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il devait avoir ce dimanche, le Classique entre l’OM et le PSG a été reporté en raison du risque de fortes intempéries à Marseille. Comme le prévoit le règlement, la rencontre se jouera lundi à 20h, ce qu’a annoncé la LFP. Le club olympien poussait en ce sens, alors que le même jour aura lieu la cérémonie du Ballon d’Or.

C’est une décision qui ne va pas plaire au PSG. Initialement prévu ce dimanche, le Classique l’opposant à l’OM a finalement été reporté. Une décision prise en raison des conditions météorologiques et le risque de fortes intempéries à Marseille, comme l’a expliqué le préfet des Bouches-du-Rhône à l’AFP.

OM-PSG reporté à lundi 20h… Comme indiqué par le journaliste de RMC Fabrice Hawkins, l’OM poussait pour que le match soit reporté au lendemain, lundi, ce que prévoit le règlement de la LFP, alors qu’au même moment aura lieu la cérémonie du Ballon d’Or, avec plusieurs joueurs du PSG, et surtout Ousmane Dembélé, qui seront récompensés.