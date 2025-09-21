OM-PSG : Le coup de pression de Longoria qui va rendre fou Al-Khelaïfi !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Initialement prévu ce dimanche soir, la rencontre entre l’OM et le PSG a été reportée sur décision de la Préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en raison des conditions météorologiques à Marseille. Selon le règlement, le Classique doit avoir lieu le lendemain si les conditions le permettent et le club olympien pousse en ce sens, alors que ce lundi aura lieu la cérémonie du Ballon d’Or, où de nombreux joueurs parisiens devraient être plébiscités.

Comme on le craignait, le Classique entre l’OM et le PSG qui devait se jouer ce dimanche soir à Marseille n’aura finalement pas lieu. « Le match est reporté car il peut y avoir des précipitations fortes avec des risques importants de ruissellement urbain » dans et aux abords d’un Vélodrome, a expliqué Georges-François Leclerc, préfet des Bouches-du-Rhône, à l’AFP.

L’OM veut que le match soit reporté à lundi… La grande question est désormais de savoir quand le match entre l’OM et le PSG sera reporté. Selon le règlement de la LFP, la rencontre doit avoir lieu le lendemain « hors conditions extrêmes » à un « horaire fixé par les services » de la Ligue.