Transfert au PSG : La terrible erreur déconseillée juste avant de signer !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 22 ans, Ousmane Diomandé évolue aujourd’hui au Sporting Portugal. Mais voilà que son avenir pourrait s’écrire… au PSG. En effet, le défenseur central ivoirien aurait tapé dans l’oeil du club de la capitale si l’on en croit les rumeurs, qui ont même évoqué une offre avoisinant les 50M€. Pour autant, signer à Paris est-il une bonne idée pour Diomandé ? Pas forcément…

Le recrutement d’Illia Zabarnyi n’étant pas un franc succès pour le moment, le PSG pourrait à nouveau chercher à se renforcer en défense centrale. Pour cela, Luis Campos et le club de la capitale regarderaient notamment du côté du Portugal. Après Nuno Mendes, Paris pourrait faire à nouveau des affaires avec le Sporting Lisbonne, étant intéressé par Ousmane Diomandé, pour qui il aurait été question d’une offre de 50M€ du PSG.

« C’est un pari risqué » Pour Africafoot, Arthur Boka, ancien international ivoirien, a réagi à ces rumeurs qui annoncent Ousmane Diomandé au PSG. Loin de penser que ce serait une bonne idée pour son compatriote, il a alors fait savoir : « Le PSG est un tremplin, mais la concurrence est féroce en défense. Pour Diomandé, c’est un pari risqué si la régularité de jeu n’est pas garantie. Il pourrait gagner en notoriété, mais perdre en temps de jeu, ce qui est essentiel pour sa progression et sa place en sélection nationale ».