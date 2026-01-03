Départ du PSG : Mbappé retrouve Dembélé et Hakimi !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Avec 59 buts inscrits, Kylian Mbappé a égalé le record du nombre de réalisations sur une année civile de Cristiano Ronaldo avec le Real Madrid. Ce qui lui a valu d’être nommé dans l’équipe type monde 2025 désignée par les internautes du quotidien L’Équipe, dans laquelle il a notamment retrouvé ses anciens coéquipiers au PSG, Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi.

Après une année 2025 exceptionnelle marquée surtout par son premier sacre en Ligue des champions, le PSG est largement représenté dans l’équipe type monde 2025 désignée par les internautes du quotidien L’Équipe. Huit Parisiens y sont présents, neuf si on ajoute Luis Enrique, qui a reçu 79,38 % des votes.

Saliba et Yamal au milieu des joueurs du PSG Devant Gianluigi Donnarumma (55,42 %), parti depuis à Manchester City, Nuno Mendes (77, 95 %), Willian Pacho (56,31 %) et Achraf Hakimi (82,13 %) sont accompagnés de William Saliba (37,34 %) en défense. Joao Neves (39,84 %) et Vitinha (80,03 %) composent le milieu de terrain, avec Désiré Doué (36,34 %) à gauche et Lamine Yamal (51, 62 %) à droite.