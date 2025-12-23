Transfert de Kylian Mbappé : La discussion secrète avec Cristiano Ronaldo !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Buteur sur penalty contre le Séville FC samedi soir, Kylian Mbappé a égalé le record de Cristiano Ronaldo en inscrivant un 59e but cette année. D’ailleurs le Français a révélé avoir discuté à plusieurs reprises avec CR7 au sujet de sa signature au Real Madrid.

Pour sa première année complète au Real Madrid, Kylian Mbappé a déjà égalé un record. En inscrivant son 59e but en 2025, samedi soir contre le Séville FC, l'ancien attaquant du PSG a fait aussi bien que Cristiano Ronaldo en 2013. Invité à commenter sa performance, Kylian Mbappé a révélé qu'il était régulièrement en contact avec le quintuple Ballon d'Or qui lui a notamment donné de précieux conseils au moment de sa signature au Real Madrid.

Mbappé salue Cristiano Ronaldo « C'est un jour spécial, c'est mon anniversaire (27 ans) et le record est incroyable. Le réaliser lors de ma première année (complète), comme mon idole, le meilleur joueur de l'histoire du Real Madrid, une référence dans le monde du football... », lâche le capitaine de l’équipe de France au micro de Real Madrid TV avant de poursuivre.