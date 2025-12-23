Transfert de Kylian Mbappé : La discussion secrète avec Cristiano Ronaldo !

Buteur sur penalty contre le Séville FC samedi soir, Kylian Mbappé a égalé le record de Cristiano Ronaldo en inscrivant un 59e but cette année. D’ailleurs le Français a révélé avoir discuté à plusieurs reprises avec CR7 au sujet de sa signature au Real Madrid.
Pour sa première année complète au Real Madrid, Kylian Mbappé a déjà égalé un record. En inscrivant son 59e but en 2025, samedi soir contre le Séville FC, l'ancien attaquant du PSG a fait aussi bien que Cristiano Ronaldo en 2013. Invité à commenter sa performance, Kylian Mbappé a révélé qu'il était régulièrement en contact avec le quintuple Ballon d'Or qui lui a notamment donné de précieux conseils au moment de sa signature au Real Madrid.
Mbappé salue Cristiano Ronaldo
« C'est un jour spécial, c'est mon anniversaire (27 ans) et le record est incroyable. Le réaliser lors de ma première année (complète), comme mon idole, le meilleur joueur de l'histoire du Real Madrid, une référence dans le monde du football... », lâche le capitaine de l’équipe de France au micro de Real Madrid TV avant de poursuivre.
«Nous avons beaucoup discuté»
« Cristiano Ronaldo a toujours été très gentil avec moi pour m'aider à m'adapter au Real Madrid, nous avons beaucoup discuté (…) J'ai ma propre célébration, mais je voulais le faire comme lui pour lui dédier ce but. J'ai une très bonne relation avec lui », conclut Kylian Mbappé avant de souhaiter un « Joyeux Noël à tous les supporters du Real Madrid ».