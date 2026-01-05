Transfert avec le PSG : C'est confirmé pour Kylian Mbappé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques jours, le nom de Vitinha revient avec insistance du côté du Real Madrid. Le joueur du PSG est vu comme le renfort parfait pour le club merengue. Mais l'ancien joueur de l'OM, Alberto Rivera, n'en est pas convaincu, notamment à cause du manque de travail défensif de Kylian Mbappé.

La presse espagnole en est persuadée, Vitinha est la grande priorité du Real Madrid après sa saison exceptionnelle au PSG. Cependant, selon l'ancien joueur espagnol, notamment passé par l'OM, Alberto Rivera, rien ne dit que le milieu portugais sera aussi fort au Real, notamment compte tenu de la différence d'implication défensive entre les attaquants madrilènes et ceux du PSG, à commencer par Kylian Mbappé.

Vitinha au Real, Mbappé va tout gâcher ? « Tout dépend des circonstances et si Vitinha était à Madrid avec autant de terrain à couvrir, il ne serait sûrement pas le même que celui que nous voyons au PSG », explique-t-il dans une interview accordée à AS avant d'en dire plus sur le jeu du Real Madrid.