OM-PSG : Coup de tonnerre à Marseille, la décision choc !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ce dimanche soir, l'OM attendait le PSG pour disputer un nouveau Classique en Ligue 1. Mais la tenue de ce match était sérieusement remise en cause tout au long du week-end à cause des prévisions météorologiques. Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur vient d'annoncer le report de la rencontre.

Après sa défaite face au Real Madrid mardi, l'OM avait montré plutôt un bon visage et semblait en mesure de proposer une belle performance face au PSG. Il faudra patienter car le match n'aura pas lieu ce dimanche soir. Les conditions météo devraient se dégrader fortement, le département ayant déjà été placé en vigilance orange pour les orages et inondation.

OM-PSG reporté Ce que l'on craignait est arrivé : la préfecture a annulé la tenue de la rencontre entre l'OM et le PSG ce dimanche soir, comme annoncé à l'AFP. « Le match est reporté car il peut y avoir des précipitations fortes avec des risques importants de ruissellement urbain » à l'intérieur et aux abords du Vélodrome a expliqué le préfet des Bouches-du-Rhône Georges-François Leclerc. Le duel entre les deux meilleurs ennemis de Ligue 1 n'aura donc pas lieu tout de suite et il faut déjà trouver une solution.