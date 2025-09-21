OM-PSG reporté : La décision improbable qui peut faire parler !

Ce dimanche soir, le Paris Saint-Germain est censé affronter l'Olympique de Marseille, mais le Classique de la Ligue 1, maintenu pour l'instant, est menacé par des conditions météorologiques incertaines à Marseille. Un report n’est pas exclu, et le match pourrait avoir lieu ce lundi, jour de la cérémonie du Ballon d’Or.
C’est avec un groupe largement amoindri que le PSG va se présenter sur la pelouse de l’OM. Ce dimanche, on a appris que Luis Enrique allait également devoir se passer des services de Bradley Barcola, qui a quitté la pelouse plus tôt que ses coéquipiers samedi à l’entraînement à cause d’une gêne musculaire au niveau de l'ischio. L’attaquant rejoint à l'infirmerie Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Joao Neves, qui vont donc rater ce premier Classique de la saison, s’il a bien lieu à la date prévue.
Grosse incertitude pour le Classique
Car ce choc entre l'OM et le PSG reste sous la menace d'un possible report en raison du risque d'orages à Marseille. Pour l’heure, le match est maintenu ce dimanche soir à 20h45 a fait savoir la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais « si les conditions météorologiques s'aggravent, la situation peut être amenée à évoluer ». Et en cas de report, le match de clôture de la 5e journée de Ligue 1 pourrait avoir lieu ce lundi… en même temps que la cérémonie du Ballon d’Or.
OM-PSG reprogrammé lundi soir ?
C’est en tout cas l'hypothèse avancée par L’Équipe, qui se fie sur le règlement de la LFP et à l'article 548. « Lorsqu'en raison d'intempéries, le match n'a pas pu débuter, il est remis, ou lorsqu'il a été définitivement interrompu, il reprend à compter de la minute à laquelle il a été interrompu, le lendemain (hors conditions extrêmes), à un horaire fixé par les services de la LFP. »
Le quotidien ajoute que la Ligue va suivre la procédure de l’article 246 : « Le jour du match, une réunion est organisée, avant 12h00, sous l'autorité du délégué de la rencontre pour faire le point de la situation avec les arbitres et les représentants des deux clubs avec au moins le Directeur Sûreté et Sécurité ainsi que le Stadium Manager du club visité. À partir de deux heures avant le coup d'envoi, seul l'arbitre a autorité pour prendre une décision après consultation du délégué qui aura recueilli l'avis des représentants des deux clubs et du Stadium Manager du club visité. » Verdict à 18h45.