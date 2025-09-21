OM-PSG reporté : La décision improbable qui peut faire parler !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce dimanche soir, le Paris Saint-Germain est censé affronter l'Olympique de Marseille, mais le Classique de la Ligue 1, maintenu pour l'instant, est menacé par des conditions météorologiques incertaines à Marseille. Un report n’est pas exclu, et le match pourrait avoir lieu ce lundi, jour de la cérémonie du Ballon d’Or.

C’est avec un groupe largement amoindri que le PSG va se présenter sur la pelouse de l’OM. Ce dimanche, on a appris que Luis Enrique allait également devoir se passer des services de Bradley Barcola, qui a quitté la pelouse plus tôt que ses coéquipiers samedi à l’entraînement à cause d’une gêne musculaire au niveau de l'ischio. L’attaquant rejoint à l'infirmerie Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Joao Neves, qui vont donc rater ce premier Classique de la saison, s’il a bien lieu à la date prévue.

Grosse incertitude pour le Classique Car ce choc entre l'OM et le PSG reste sous la menace d'un possible report en raison du risque d'orages à Marseille. Pour l’heure, le match est maintenu ce dimanche soir à 20h45 a fait savoir la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais « si les conditions météorologiques s'aggravent, la situation peut être amenée à évoluer ». Et en cas de report, le match de clôture de la 5e journée de Ligue 1 pourrait avoir lieu ce lundi… en même temps que la cérémonie du Ballon d’Or.