Transfert historique à l'OM : La grande confidence en interne !

Tous les deux arrivés en 2023, Vitinha et Iliman Ndiaye ont déjà définitivement quitté l’OM, qui avait dépensé 32M€ pour recruter le premier et 20M€ pour le second. Au sein du club, on avait rapidement compris que les deux hommes n’auraient pas le mental nécessaire pour s’imposer à Marseille, eux qui ont été soumis à beaucoup de pression.

En janvier 2023, l’OM cassait sa tirelire en toute fin de mercato hivernal afin de s’attacher les services de Vitinha. Recruté contre un montant estimé à 32M€ bonus compris, l’attaquant portugais était à ce moment-là la recrue la plus chère de l’histoire du club, un statut qu’il n’a jamais réussi à assumer.

L’OM a rapidement compris son échec avec Vitinha

Comme indiqué par Le Parisien, en interne, l’OM a rapidement compris que Vitinha n’aurait pas le mental nécessaire pour résister à la pression autour du club et du montant de son transfert. Prêté au Genoa en janvier 2024, il y a été transféré définitivement six mois plus tard.

Une situation similaire à celle de Ndiaye

Un constat également fait avec Iliman Ndiaye, revenu dans le club de ses rêves à l’été 2023 après s’être révélé en Championship avec Sheffield United. L’international sénégalais n’a pas su faire face à la pression populaire qui entourait son arrivée à l'OM, alors qu’il retrouve son meilleur niveau désormais sous les couleurs d’Everton, qu’il a rejoint l’année dernière.

