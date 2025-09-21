Transfert historique à l'OM : La grande confidence en interne !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Tous les deux arrivés en 2023, Vitinha et Iliman Ndiaye ont déjà définitivement quitté l’OM, qui avait dépensé 32M€ pour recruter le premier et 20M€ pour le second. Au sein du club, on avait rapidement compris que les deux hommes n’auraient pas le mental nécessaire pour s’imposer à Marseille, eux qui ont été soumis à beaucoup de pression.

En janvier 2023, l’OM cassait sa tirelire en toute fin de mercato hivernal afin de s’attacher les services de Vitinha. Recruté contre un montant estimé à 32M€ bonus compris, l’attaquant portugais était à ce moment-là la recrue la plus chère de l’histoire du club, un statut qu’il n’a jamais réussi à assumer.

L’OM a rapidement compris son échec avec Vitinha Comme indiqué par Le Parisien, en interne, l’OM a rapidement compris que Vitinha n’aurait pas le mental nécessaire pour résister à la pression autour du club et du montant de son transfert. Prêté au Genoa en janvier 2024, il y a été transféré définitivement six mois plus tard.