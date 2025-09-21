Mercato - PSG : Une porte s'ouvre pour Luis Enrique...

Alexandre Higounet

Solidement installé sur le banc de touche du Paris Saint-Germain, a fortiori depuis qu'il a permis au club de la capitale de remporter sa première Ligue des champions, Luis Enrique voit certaines portes de grands clubs européens s'ouvrir autour de lui, tous séduits par le travail extraordinaire réalisé à Paris.

Depuis sa signature au Paris Saint-Germain, Luis Enrique a disposé d'une grande confiance de la part de la direction du club, disposée à lui laisser le temps d'imposer son projet. Un choix et une stratégie payants puisque Paris a remporté la Ligue des champions au bout de la deuxième année du coach espagnol sur le banc de touche du Parc des Princes.

Un départ inenvisageable pour le PSG Au-delà des résultats, l'exigence au quotidien imposée par Luis Enrique, et le projet de jeu clair et fort qu'il a insufflé à son équipe l'ont installé comme le grand patron du sportif, avec à la clé la confiance totale du club et une grande marge de manoeuvre. En l'état, il est évident que pour l'état-major du Paris Saint-Germain, l'idée d'un départ de Luis Enrique est absolument inenvisageable.