Officiel : Un attaquant signe, l’annonce surprise de l’OL !

L’Olympique Lyonnais continue de miser sur ses jeunes talents en prolongeant Alejandro Gomes Rodriguez jusqu’en 2028. À seulement 17 ans, l’attaquant anglais était apparu avec l’équipe première face au RC Lens la saison dernière et figure dans le groupe de Paulo Fonseca pour la réception d’Angers ce vendredi soir.
Proche de la relégation administrative en Ligue 1, l’Olympique Lyonnais a connu un été très mouvementé et n’a pas pu agir librement sur le mercato. Il a donc fallu se montrer habile et la direction entend notamment miser sur la jeunesse. Ce qui pourrait faire les affaires d’Alejandro Gomes Rodriguez, qui vient de prolonger son bail avec l’OL.
L’OL officialise sa prolongation
Ce vendredi, l’OL a annoncé la prolongation d’Alejandro Gomes Rodriguez, désormais engagé jusqu’en juin 2028. L’espoir anglais de 17 ans figure dans le groupe de Paulo Fonseca pour la réception d’Angers ce vendredi soir (20h45) et pourrait avoir l’occasion de disputer ses premières minutes de la saison.
Alejandro Gomes Rodriguez vise l’équipe première
La saison dernière, l’attaquant avait eu l’occasion de jouer face à Lens, lors de la 32e journée. A son arrivée, Alejandro Gomes Rodriguez n’avait pas caché ses ambitions avec l’OL : « Ici, j’espère pouvoir marquer beaucoup de buts et je vais me donner les moyens de réussir et je veux rejoindre l’équipe première le plus vite possible. Je suis un vrai buteur et j’aime ça. Je veux apprendre de tout le monde ici comme mes entraîneurs afin de pouvoir progresser et améliorer mon jeu. C’est vrai que plusieurs clubs étaient intéressés mais Lyon est un grand club qui donne la chance aux jeunes de progresser et intégrer l’équipe première et c’est ça qui m’intéresse. »