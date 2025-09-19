Officiel : Un attaquant signe, l’annonce surprise de l’OL !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’Olympique Lyonnais continue de miser sur ses jeunes talents en prolongeant Alejandro Gomes Rodriguez jusqu’en 2028. À seulement 17 ans, l’attaquant anglais était apparu avec l’équipe première face au RC Lens la saison dernière et figure dans le groupe de Paulo Fonseca pour la réception d’Angers ce vendredi soir.

Proche de la relégation administrative en Ligue 1, l’Olympique Lyonnais a connu un été très mouvementé et n’a pas pu agir librement sur le mercato. Il a donc fallu se montrer habile et la direction entend notamment miser sur la jeunesse. Ce qui pourrait faire les affaires d’Alejandro Gomes Rodriguez, qui vient de prolonger son bail avec l’OL.

L’OL officialise sa prolongation Ce vendredi, l’OL a annoncé la prolongation d’Alejandro Gomes Rodriguez, désormais engagé jusqu’en juin 2028. L’espoir anglais de 17 ans figure dans le groupe de Paulo Fonseca pour la réception d’Angers ce vendredi soir (20h45) et pourrait avoir l’occasion de disputer ses premières minutes de la saison.