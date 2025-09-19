Transfert de dernière minute au PSG : C'est bouclé !

Pierrick Levallet

Depuis quelques jours, le PSG paie le prix de sa saison à rallonge. Le club de la capitale enchaîne les pépins physiques plus ou moins importants depuis la trêve internationale. De ce fait, les dirigeants parisiens pourraient envisager un recrutement de dernière minute. Mais pour le moment, les Rouge-et-Bleu auraient écarté cette possibilité.

Le PSG est peut-être en train de payer le prix de sa saison 2024-2025 interminable. L’exercice s’est achevé sur une finale de Coupe du monde des clubs perdue contre Chelsea en juillet dernier. Les joueurs de Luis Enrique ont donc eu peu de temps pour se reposer et se préparer pour la saison 2025-2026. Les risques de blessure étaient donc assez importants.

Le PSG enchaîne les coups durs Et depuis la trêve internationale, le PSG enchaîne les pépins physiques. D’Ousmane Dembélé à Joao Neves en passant par Lucas Beraldo, Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué et Kang-In Lee, le club de la capitale multiplie les coups durs. Les Rouge-et-Bleu pourraient ainsi envisagé un recrutement de dernière minute pour pallier ces problèmes.