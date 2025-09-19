Luis Enrique annonce un buteur de «très haut niveau» au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'était l'une des surprises du PSG au coup d'envoi du match contre l'Atalanta. En l'absence d'Ousmane Dembélé, Gonçalo Ramos semblait être le titulaire logique. Et pourtant, c'est Senny Mayulu qui a démarré la rencontre à ce poste. Une petite surprise qui n'empêche pas Luis Enrique d'encenser son numéro 9 portugais.

Remplaçant au coup d'envoi du match contre l'Atalanta malgré l'absence d'Ousmane Dembélé, Gonçalo Ramos a toutefois marqué en fin de match quelques minutes après son entrée en jeu. Interrogé sur son avant-centre portugais, Luis Enrique s'est d'ailleurs montré très élogieux.

Luis Enrique encense Gonçalo Ramos « On a pensé qu'avec le pressing haut de l’Atalanta, mettre un neuf comme Mayulu qui est un joueur avec une grande mobilité, beaucoup de qualités, qui peut faire des appels en profondeur et en même temps, recevoir le ballon dans les pieds et créer de la supériorité numérique », estime l'entraîneur du PSG en conférence de presse avant d'évoque le cas Gonçalo Ramos.