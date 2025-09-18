Riolo en panique pour une star du PSG !

Amadou Diawara

Depuis le début de l'exercice 2023-2024, Achraf Hakimi joue un nombre incalculable de matchs, que ce soit avec le PSG ou le Maroc. Et lorsqu'il est sur le terrain, le latéral droit de 26 ans multiplie les efforts à haute intensité. En cette saison de CAN et de Coupe du Monde, Daniel Riolo a avoué qu'il craignait de voir Achraf Hakimi se blesser.

Achraf Hakimi a lancé son marathon de l'exercice 2025-2026. En effet, l'international marocain va encore vivre une saison longue et éprouvante. Ayant disputé la CAN en 2023-2024 et la Coupe du Monde des clubs en 2024-2025, Achraf Hakimi devrait jouer à la fois la Coupe d'Afrique des Nations cet hier et le Mondial cet été. Présent dans l'émission l'After Foot ce mercredi soir, Daniel Riolo a avoué qu'il avait peur de voir le numéro 2 du PSG se blesser.

«C’est un surhomme» « (Achraf) Hakimi, ça fait plusieurs fois que je le dis, pour moi au moment où on se parle, c’est un surhomme. La façon dont il enchaîne, sélection, club… Il joue tout le temps, il ne sort pas. Il est encore incroyable ce soir (mercredi). La CAN à la limite il y va, c’est pas un problème. C’est à quel moment il s’arrête ? Il ne s’arrête pas ! Quand on sait à quel point cette CAN est vitale pour le Maroc. Ils organisent, tout est parfait. La façon dont ils préparent ça, à la place d’Hakimi, ce moment-là, je ne peux pas passer à côté. Déjà, je disais que c’est un surhomme, mais il est encore dans une autre galaxie », s'est enflammé Daniel Riolo, avant d'en rajouter une couche.