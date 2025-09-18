Luis Enrique a choisi un nouveau buteur au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mercredi soir contre l'Atalanta, le PSG a prouvé que le champion d'Europe était bien de retour en s'imposant facilement au Parc des Princes (4-0). Et pourtant, le match aurait pu être encore plus facile si Bradley Barcola avait transformé son penalty. Interrogé sur cet échec, Luis Enrique assure que c'est bien lui qui choisit les tireurs.

Facile vainqueur de l'Atalanta mercredi soir, le PSG aurait toutefois pu plier l'affaire encore plus tôt lorsque Marquinhos obtient un penalty que Bradley Barcola va manquer. En l'absence d'Ousmane Dembélé, et alors que Vitinha n'a pas été très à l'aise dans l'exercice ces derniers mois, Luis Enrique révèle que c'est bien lui qui choisi l'international français.

Luis Enrique revient sur le penalty de Barcola « Normalement, je suis la personne qui sélectionne le tireur, c’est-à-dire le buteur. Et en ce sens, la saison dernière a prouvé que nous avons beaucoup de joueurs en mesure de tirer. Dans ce cas précis, nous avons voulu offrir cette possibilité à Bradley, qui n’avait marqué aucun penalty jusqu’ici », estime le coach du PSG en conférence de presse avant de poursuivre.