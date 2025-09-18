Zidane : Exploit historique au PSG ?

Après avoir remporté sa première Ligue des champions, le PSG remet son titre en jeu cette saison, avec l’ambition de réaliser le doublé. Un exploit que seules huit équipes ont réussi à réaliser dans l’histoire de la C1 et la dernière en date est le Real Madrid entre 2016 et 2018, quand Zinédine Zidane en était encore l’entraîneur.
Auteur d’une saison dernière, marquée par son premier sacre en Ligue des champions, qui restera dans les annales, le PSG veut encore marquer l’histoire. Opposés à l’Atalanta ce dimanche pour la première journée de C1, les Parisiens remettent leur titre en jeu et ambitionnent de réaliser le doublé.
«Notre objectif est de marquer l’histoire de nouveau»
« Après avoir été champion d’Europe, avec le club, la ville et nos supporters, notre objectif est de marquer l’histoire de nouveau et de gagner la deuxième Ligue des champions consécutive. Il faut être ambitieux », confiait Luis Enrique mardi en conférence de presse. « Selon moi, la première Ligue des champions est toujours plus difficile à gagner que la deuxième ou la troisième, car les joueurs ne pensent pas qu’ils sont capables de la remporter. Mais on a montré le chemin. Maintenant, tout le PSG et les jeunes joueurs veulent gagner parce qu’ils savent qu’ils en sont capables. »
Seules huit équipes ont réalisé le doublé en C1
Ce qui ne sera pas simple et peu d’équipe dans l’histoire ont réussi à remporter la Ligue des champions deux années consécutives. La dernière en date se nomme le Real Madrid, qui sous les ordres de Zinédine Zidane avait même réalisé un triplé (2016, 2017, 2018). En plus de la Casa Blanca, sept autre clubs ont réussi cet exploit : Benfica (1961, 1962), l’Inter Milan (1964, 1965), l’Ajax Amsterdam (1971, 1972, 1973), le Bayern Munich (1974, 1975, 1976), Liverpool (1977, 1978), Nottingham Forest (1979, 1980) et l’AC Milan (1989, 1990).
Alors selon vous, le PSG va-t-il succéder au Real Madrid de Zinédine Zidane et réaliser le doublé en Ligue des champions ?