Zidane : Exploit historique au PSG ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir remporté sa première Ligue des champions, le PSG remet son titre en jeu cette saison, avec l’ambition de réaliser le doublé. Un exploit que seules huit équipes ont réussi à réaliser dans l’histoire de la C1 et la dernière en date est le Real Madrid entre 2016 et 2018, quand Zinédine Zidane en était encore l’entraîneur.

Auteur d’une saison dernière, marquée par son premier sacre en Ligue des champions, qui restera dans les annales, le PSG veut encore marquer l’histoire. Opposés à l’Atalanta ce dimanche pour la première journée de C1, les Parisiens remettent leur titre en jeu et ambitionnent de réaliser le doublé.

«Notre objectif est de marquer l’histoire de nouveau» « Après avoir été champion d’Europe, avec le club, la ville et nos supporters, notre objectif est de marquer l’histoire de nouveau et de gagner la deuxième Ligue des champions consécutive. Il faut être ambitieux », confiait Luis Enrique mardi en conférence de presse. « Selon moi, la première Ligue des champions est toujours plus difficile à gagner que la deuxième ou la troisième, car les joueurs ne pensent pas qu’ils sont capables de la remporter. Mais on a montré le chemin. Maintenant, tout le PSG et les jeunes joueurs veulent gagner parce qu’ils savent qu’ils en sont capables. »