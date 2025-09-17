Surprise, Neymar annonce un coup historique au PSG !

Amadou Diawara

Le 31 mai dernier, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi est entré dans l'histoire en remportant sa toute première Ligue des Champions. Transféré à Al Hilal, puis à Santos, Neymar a annoncé à Marquinhos qu'il était convaincu que son ancien club allait l'emporter face à l'Inter, et ce, avant le coup d'envoi de la rencontre.

Lors de l'été 2023, Neymar a quitté le PSG. En effet, la star brésilienne a été vendue à Al Hilal, et ce, pour une somme proche de 90M€. Malgré son départ de Paris, Neymar est resté proche de son compatriote Marquinhos. D'ailleurs, l'attaquant de 33 ans a fait passer un message fort au capitaine du PSG avant la finale de la Ligue des Champions face à l'Inter.

«Je sens que vous allez gagner» Lors d'un entretien accordé au Parisien, Marquinhos a avoué qu'il avait échangé avec Neymar peu avant le coup d'envoi de PSG-Inter. L'actuel pensionnaire de Santos ayant prémédité le sacre parisien en Ligue des Champions. « Je n’oublierai jamais, ce sont les deux personnes qui m’ont appelé avant la finale de la Ligue des Champions : Neymar et Thiago Silva. Neymar était en train de manger en famille et il m’a dit : "Vas-y, kiffe, c’est ton moment. Je sens que vous allez gagner. Tu es le capitaine, tu vas guider ton équipe". Thiago Silva m’a dit pareil. Il y avait beaucoup d’émotion. C’était un jour spécial pour tous les amoureux du club. On avait beaucoup parlé avant la semaine », a confié Marquinhos.