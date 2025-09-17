Donnarumma - PSG : La réponse cash à Luis Enrique !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Agent de Gianluigi Donnarumma, Enzo Raiola s’est exprimé au micro d’une radio italienne. L’occasion pour lui de revenir sur les critiques visant l'ancien gardien du PSG, régulièrement ciblé pour ses supposées lacunes au pied. Désormais portier de Manchester City, Donnarumma reste, selon son agent, un élément fiable et solide sur sa ligne.

Poussé vers la sortie par le PSG, Gianluigi Donnarumma a rapidement rebondi à Manchester City. Comme l’a expliqué Luis Campos, son départ s’explique autant par sa situation contractuelle que par la volonté de Luis Enrique. « Il a été le premier joueur avec qui nous avons entamé des discussions pour une prolongation. Mais nous avons vite compris que ce serait compliqué. L’entraîneur a alors suggéré qu’on pourrait en profiter pour renforcer l’équipe dans la maîtrise du ballon », a confié le dirigeant du PSG durant l'émission Rothen S'Enflamme sur RMC.

« Je ne comprends pas » Invité de Radio CRC, Enzo Raiola a répondu aux critiques supposées sur son jeu au pied. « Je ne comprends pas la raison de cette critique. Au-delà du fait que je n'ai jamais vu Gianluigi commettre d'erreur flagrante avec ses pieds, ce qui compte le plus pour moi, c'est son parcours avec nous. Cette année marque ses dix ans au plus haut niveau, et pour un jeune homme comme lui, c'est une grande réussite » a déclaré l’agent de Donnarumma.