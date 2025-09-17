Troll sur les réseaux sociaux : Ousmane Dembélé vanne un Marseillais !

Dans l'esprit de Mohamed Henni, comme chaque année, le PSG allait se rater dans sa quête de Ligue des champions. C'est pourquoi il a effectué plusieurs voyages la saison passée pour témoigner de cet échec tant attendu par le vidéaste marseillais. Néanmoins, le supporter de l'OM a porté bonheur au Paris Saint-Germain dans son sacre en C1 selon Ousmane Dembélé.
Depuis le lancement du projet QSI par les propriétaires qataris du PSG à l'été 2011, le club de la capitale n'a cessé de courir derrière son premier titre de champion d'Europe. Après 13 campagnes de Ligue des champions d'affilée, le Paris Saint-Germain a soulevé le Saint-Graal tant attendu le 31 mai dernier à Munich. Et ce, par le biais d'une démonstration face à l'Inter en finale (5-0).
Mohamed Henni a sillonné l'Europe pour témoigner de l'échec du PSG en Ligue des champions
De quoi ponctuer un parcours très relevé avec des confrontations face au Bayern Munich, Manchester City, Liverpool, Arsenal et donc le club nerazzurro en finale. Supporter invétéré de l'OM, toisant souvent les Parisiens sur ses réseaux sociaux lors des désillusions en Ligue des champions les années passées, Mohamed Henni s'est déplacé à Munich, à Stuttgart, à Brest, à Liverpool et à Londres en espérant l'élimination du PSG tout le long de la campagne.
«Mohamed Henni, merci vraiment notre porte-bonheur»
Par le biais d'une vidéo publiée sur son compte Instagram mardi, Mohamed Henni a montré toutes ses déceptions sur la route avec comme légende de la publication : « Wallah je m'en remettrais jamais ». Dans la section des commentaires, Ousmane Dembélé s'en est amusé en publiant le message suivant : « Mohamed Henni, merci vraiment notre porte-bonheur ». De quoi enfoncer encore un peu plus le vidéaste marseillais supporter de l'OM qui a retrouvé la C1 pour la première fois en 3 ans mardi soir au Santiago Bernabeu avec une défaite face au Real Madrid sur le score de 2 buts à 1.