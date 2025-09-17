Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Dans l'esprit de Mohamed Henni, comme chaque année, le PSG allait se rater dans sa quête de Ligue des champions. C'est pourquoi il a effectué plusieurs voyages la saison passée pour témoigner de cet échec tant attendu par le vidéaste marseillais. Néanmoins, le supporter de l'OM a porté bonheur au Paris Saint-Germain dans son sacre en C1 selon Ousmane Dembélé.

Depuis le lancement du projet QSI par les propriétaires qataris du PSG à l'été 2011, le club de la capitale n'a cessé de courir derrière son premier titre de champion d'Europe. Après 13 campagnes de Ligue des champions d'affilée, le Paris Saint-Germain a soulevé le Saint-Graal tant attendu le 31 mai dernier à Munich. Et ce, par le biais d'une démonstration face à l'Inter en finale (5-0).

Mohamed Henni a sillonné l'Europe pour témoigner de l'échec du PSG en Ligue des champions De quoi ponctuer un parcours très relevé avec des confrontations face au Bayern Munich, Manchester City, Liverpool, Arsenal et donc le club nerazzurro en finale. Supporter invétéré de l'OM, toisant souvent les Parisiens sur ses réseaux sociaux lors des désillusions en Ligue des champions les années passées, Mohamed Henni s'est déplacé à Munich, à Stuttgart, à Brest, à Liverpool et à Londres en espérant l'élimination du PSG tout le long de la campagne.