Kvaratskhelia remplacé au PSG, c'est confirmé !

Ce mercredi soir, le PSG entame la défense de son titre européen par la venue de l'Atalanta au Parc des Princes. Une rencontre pour laquelle Luis Enrique sera privé de Désiré Doué et d'Ousmane Dembélé, mais également de Khvicha Kvaratskhelia qui devrait être un peu juste sur le plan physique pour débuter le match. Et Luis Enrique aurait déjà choisi son remplaçant.

Champion d'Europe en titre, le PSG lance sa campagne de Ligue des champions ce mercredi soir contre l'Atalanta au Parc des Princes. Et en ce début de saison, les Parisiens ont beaucoup moins de certitude qu'au moment de soulever la première C1 de leur histoire. En effet, Désiré Doué et Ousmane Dembélé seront absents tandis que Khvicha Kvaratskhelia est incertain.

Luis Enrique laisse planer le doute Présent en conférence de presse mardi, Luis Enrique a d'ailleurs laissé planer le doute sur la présence ou non de l'international géorgien, touché au mollet dimanche contre Lens : « Pour Kvara, on doit attendre ses sensations après l'entraînement du jour. Je ne sais pas là. Demain (mercredi), ce sera le moment de décider. »