PSG : Le coup de pression surprise de Luis Enrique !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après sa victoire en Ligue des champions la saison dernière, le PSG entame la défense de ce titre mercredi face à l'Atalanta Bergame. Le club de la capitale ne s'avance pas dans la plus grande sérénité mais Luis Enrique a bien prévenu son vestiaire : il faut se remettre vite au travail pour tenter de réaliser un doublé historique. Reste à savoir comment Marquinhos et ses coéquipiers réagiront pour débuter sa campagne européenne.

Après avoir terminé leur saison très tard, les joueurs du PSG n'avaient pas beaucoup de repos pour démarrer la prochaine saison. Le club de la capitale a réalisé un exploit en allant décrocher son premier sacre en Ligue des champions dans son histoire mais il ne va pas falloir relâcher les efforts. Luis Enrique a été plutôt clair à ce sujet : il attend de ses joueurs la même discipline.

Le PSG veut rééditer l'exploit Facile vainqueur de l'Inter Milan (5-0) en finale de la Ligue des champions, le PSG a ébloui le monde du football en proposant un niveau de jeu exceptionnel. Le club espère réaliser un nouvel exploit en décrochant une deuxième couronne consécutive. C'est clairement l'objectif énoncé par Luis Enrique. « Oui, on a l'ambition de faire aussi bien. Dès la reprise de l'entraînement, le coach a fait passer ce message : ce qu'on a gagné, c'est fait, on a bien kiffé notre moment de gloire, mais c'est de l'histoire ancienne. Maintenant il faut penser à l'avenir, continuer de progresser » confie d'abord Marquinhos dans un entretien pour Le Parisien.