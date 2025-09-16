Ousmane Dembélé - Lamine Yamal : La surprise qui va rendre fou le PSG ?

Pierrick Levallet

D’ici quelques jours, France Football dévoilera l’identité du lauréat du Ballon d’Or 2025. Si Ousmane Dembélé fait office de grand favori pour le graal, Lamine Yamal est le rival principal de la star du PSG. La cérémonie qui se tiendra à Paris pourrait d’ailleurs réserver une surprise similaire à celle de l’année dernière avec le sacre de Rodri.

France Football dévoilera l’identité du Ballon d’Or 2025 dans quelques jours. Le meilleur joueur du monde sera sacré le 22 septembre prochain au Théâtre de Châtelet de Paris. Auteur d’une saison magnifique avec le PSG (35 buts et 16 passes décisives en 53 matchs), Ousmane Dembélé fait office de grand favori pour remporter le graal. Avec une Ligue des champions et tous les trophées nationaux (Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions) en poche, l’attaquant de 28 ans est un candidat idéal.

Ousmane Dembélé concurrencé par Lamine Yamal pour le Ballon d'Or Mais Ousmane Dembélé n’est pas le seul à pouvoir prétendre au Ballon d’Or. Lamine Yamal est en effet son principal rival pour la prestigieuse distinction personnelle. Le phénomène espagnol a époustouflé son monde avec le FC Barcelone du haut de ses 18 ans. Le crack catalan est déjà considéré comme l’un des meilleurs au monde à son si jeune âge.