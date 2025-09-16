Dembélé - PSG : La «tension» est confirmée !

Axel Cornic

Grand acteur de l’épopée européenne du Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé est dans la meilleure période de sa carrière. Ce n’est pas pour rien s’il est annoncé comme le grands favori pour le Ballon d’Or 2025, avec Luis Campos qui a d’ailleurs fait une sortie forte à ce sujet tout récemment.

Après sa victoire en Ligue des Champions, le PSG veut plus. Et ça passe par le Ballon d’Or, qui va bientôt livrer son verdict. Les nominés sont connus depuis plusieurs semaines, mais le grand favori n’est autre qu’Ousmane Dembélé, totalement métamorphosé depuis son replacement dans l’axe de l’attaque.

« Quand Hakimi s'est exprimé sur le sujet, ça a créé une tension » L’ensemble du club parisien est derrière lui et ça s’est vu avec la dernière sortie forte de Luis Campos. Mais cette déclaration ne semble pas faire l’unanimité, avec Daniel Riolo qui a glissé un petit tacle au directeur sportif du PSG. « Le débat du Ballon d’Or, j'en ai rien à cirer. Moi, je le donne à Dembélé, à Hakimi peu importe, les deux je suis content. Ils le méritent tous les deux. Le club a choisi Dembélé. Et quand Hakimi s'est exprimé sur le sujet, ça a créé une tension » a expliqué le journaliste et éditorialiste de RMC.