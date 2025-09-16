Dembélé - PSG : La «tension» est confirmée !

Grand acteur de l’épopée européenne du Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé est dans la meilleure période de sa carrière. Ce n’est pas pour rien s’il est annoncé comme le grands favori pour le Ballon d’Or 2025, avec Luis Campos qui a d’ailleurs fait une sortie forte à ce sujet tout récemment.
Après sa victoire en Ligue des Champions, le PSG veut plus. Et ça passe par le Ballon d’Or, qui va bientôt livrer son verdict. Les nominés sont connus depuis plusieurs semaines, mais le grand favori n’est autre qu’Ousmane Dembélé, totalement métamorphosé depuis son replacement dans l’axe de l’attaque.
« Quand Hakimi s'est exprimé sur le sujet, ça a créé une tension »
L’ensemble du club parisien est derrière lui et ça s’est vu avec la dernière sortie forte de Luis Campos. Mais cette déclaration ne semble pas faire l’unanimité, avec Daniel Riolo qui a glissé un petit tacle au directeur sportif du PSG. « Le débat du Ballon d’Or, j'en ai rien à cirer. Moi, je le donne à Dembélé, à Hakimi peu importe, les deux je suis content. Ils le méritent tous les deux. Le club a choisi Dembélé. Et quand Hakimi s'est exprimé sur le sujet, ça a créé une tension » a expliqué le journaliste et éditorialiste de RMC.
« Ils ont choisi Dembélé. Luis Campos est venu te dire ça »
« Le PSG s'est mis à la page au même titre que les grands clubs européens dans la promotion de ce mouvement de cette récompense-là. Le club a choisi dans sa communication, dans son désir d'obtention » a poursuivi Riolo, dans l’After Foot de ce lundi soir. « Pour un club, c'est très important d'avoir le Ballon d'Or en son sein, pour le business, la promo... Ils ont choisi Dembélé. Luis Campos est venu te dire ça ». A noter que Dembélé et Achraf Hakimi ne sont pas les seuls Parisiens en lice, puisqu’on retrouve également Vitinha.