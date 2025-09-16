Dembélé, Kvaratskhelia… Catastrophe annoncée au PSG !

Axel Cornic

L’enchaînement des rencontres, surtout avec une intersaison raccourcie à cause du Mondial des clubs, fait énormément parler en ce moment. Et c’est le cas au Paris Saint-Germain, qui ces dernières semaines a perdus quelques joueurs très importants comme Ousmane Dembélé, Désiré Doué ou encore Khvicha Kvaratskhelia.

Luis Enrique a sans aucun doute rêvé d’un meilleur début en Ligue des Champions. Alors que son PSG va affronter l’Atalanta ce mercredi pour son entrée en lice dans la prestigieuse compétition européenne, il devra faire à moins de plusieurs cadres. C’est notamment le cas d’Ousmane Dembélé, meilleur joueur de la saison dernière qui s’est blessé lors d’un rassemblement avec l’équipe de France.

Cascade de blessés au PSG ! Interrogé par Le Parisien, le docteur en physiologie et en biomécanique du sport Jean-Bernard Fabre a tiré la sonnette d’alarme. « Déjà pendant la Coupe du monde des clubs, j’expliquais que les joueurs n’avaient pas suffisamment de temps de récupération. La fatigue n’est pas seulement physique, elle est aussi mentale » a-t-il expliqué, alors que le PSG a vu pas moins de cinq de ses joueurs se blesser en seulement deux rencontres.