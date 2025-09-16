Bradley Barcola : Panique au PSG !

Pierrick Levallet

Le PSG est touché par une catastrophe dans le secteur offensif en ce moment. Après avoir perdu Ousmane Dembélé et Désiré Doué pendant la trêve internationale, le club de la capitale a vu Kang-In Lee et Khvicha Kvaratskhelia sortir sur blessure ce dimanche contre le RC Lens. Finalement, le Géorgien devrait être apte à tenir sa place contre l’Atalanta ce mercredi en Ligue des champions.

Luis Enrique commence à s'inquiéter pour Barcola Mais l’attaque du PSG reste décimée par les blessures. Les espoirs de Luis Enrique reposent donc presque exclusivement sur Bradley Barcola. Et comme le rapporte Le Parisien, le technicien espagnol doit très certainement s’inquiéter concernant l’ailier de 23 ans. Le coach parisien souhaite naturellement que son international français reste en forme et prêt à jouer dans un moment où ses coéquipiers tombent les uns après les autres.