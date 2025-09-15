L'énorme «surprise» annoncée au PSG !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Vainqueur face au RC Lens (2-0), le PSG démarre maintenant une semaine très importante dans ce début de saison. Le club de la capitale a rendez-vous avec l'Atalanta Bergame pour son premier match en Ligue des champions et il faudra s'adapter. Le club compte des blessés et Luis Enrique pourrait également opter pour des surprises pour son équipe.

Avec les blessures d'Ousmane Dembélé et de Désiré Doué, le PSG n'avait clairement pas besoin d'ajouter de nouveaux joueurs à l'infirmerie. Le club de la capitale se dirige maintenant vers son premier match contre l'Atalanta Bergame mercredi. Laure Boulleau évoque la possibilité de voir Senny Mayulu démarrer la rencontre, une belle surprise.

Une surprise va tomber côté PSG Obligé de s'adapter à la situation en raison des blessures, Luis Enrique pourra opter pour des scénarios que l'on pensait inenvisageables. La titularisation de Senny Mayulu pourrait être une option. « Senny Mayulu avait déjà joué numéro 9 lors du Mondial des Clubs et je l'avais trouvé plutôt bon. Gonçalo Ramos, je l'ai trouvé discret face à Lens, je vois bien une surprise dans le onze du PSG avec la présence de Senny Mayulu » confie Laure Boulleau sur le plateau du Canal Football Club.