Un «très bon joueur» signe, l'annonce qui les rend dingues à l’OL !

Endrick fait déjà forte impression à l’OL. Prêté par le Real Madrid cet hiver, l’international auriverde a ouvert son compteur ce dimanche contre le LOSC en Coupe de France. Paulo Fonseca n’a d’ailleurs pas manqué de couvrir son nouvel attaquant d’éloges après la victoire lyonnaise, en expliquant que le joueur de 19 ans offrait davantage de solutions offensives.

Il n’a pas fallu longtemps à Endrick pour faire forte impression à l’OL. Arrivé il y a seulement quelques jours après son départ du Real Madrid, l’attaquant de 19 ans a fait ses débuts sous ses nouvelles couleurs ce dimanche contre le LOSC en Coupe de France. Et l’international auriverde a déjà ouvert son compteur tout en offrant la victoire aux siens (1-2).

«Il peut nous offrir davantage de situations d'attaque rapide» Paulo Fonseca s’est d’ailleurs montré très satisfait de la prestation d’Endrick. « C'est un joueur qui prend des initiatives individuelles, très fort dans les duels, mais aussi très rapide. Il peut nous offrir davantage de situations d'attaque rapide. C'est un très bon joueur dans les espaces réduits, dans la surface » a confié l’entraîneur de l’OL dans des propos rapportés par AS.