OM : Transfert à 25M€, De Zerbi confirme !

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2028, Robinio Vaz est on ne peut plus proche de quitter l'OM. En effet, le crack de 18 ans serait sur le point de signer à l'AS Rome, et ce, pour une somme proche de 25M€, bonus compris. Présent en conférence de presse ce lundi après-midi, Roberto De Zerbi a confirmé que Robinio Vaz avait la cote sur le marché et que l'OM n'avait pas réussi à trouver un accord avec lui pour le prolonger.

Transféré pour une somme proche de 200 000€ lors de l'été 2024, Robinio Vaz a explosé cette saison à l'OM. En effet, le crack de 18 ans est devenu le joker de luxe de Roberto De Zerbi lors de la première partie de saison. Robinio Vaz ayant inscrit quatre buts et délivré deux passes décisives en Ligue 1, et ce, en 14 journées disputées. Ce qui n'a pas échappé à plusieurs clubs européens, prêts à recruter Robinio Vaz dès cet hiver.

OM : Robinio Vaz va signer à l'AS Rome ? Pour refroidir les ardeurs des courtisans de Robinio Vaz, la direction de l'OM a tenté de le prolonger. Toutefois, les hautes sphères marseillaises n'ont jamais réussi à s'entendre avec son jeune attaquant, qui est engagé jusqu'au 30 juin 2028. Par conséquent, Robinio Vaz devrait prendre le large lors de ce mercato hivernal. A en croire Foot Mercato, le numéro 34 de l'OM serait tout proche de signer à l'AS Rome. Et il devrait rapporter environ 25M€, bonus compris, à Frank McCourt, le propriétaire du club marseillais.