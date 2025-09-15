Dembélé - Doué : Le PSG reçoit enfin une bonne nouvelle !

Alexis Brunet

Lors de la trêve internationale, le PSG a perdu Désiré Doué et Ousmane Doué pour de longues semaines. Malheureusement, le cauchemar du PSG continue car lors du match contre le RC Lens Luis Enrique a perdu trois joueurs sur blessure. Mais alors que l’on pouvait craindre une grosse absence pour Lucas Beraldo, cela devrait finalement être moins grave que prévu.

Dimanche, le PSG recevait le RC Lens pour le compte de la quatrième journée de Ligue 1. Les Parisiens s’en sont très bien sortis puisqu’ils se sont imposés 2-0 et signent donc un sans-faute depuis le début de la saison (quatre matches, quatre victoires). Bradley Barcola d’un doublé a permis au club de la capitale de remporter les trois points.

Le PSG perd trois joueurs sur blessure Le PSG a peut-être gagné les trois points contre le RC Lens, mais il a également perdu trois joueurs. En effet, au cours de la rencontre, Lucas Beraldo, Kang-in Lee et Khvicha Kvaratskhelia se sont blessés et ont dû céder leur place. Un vrai coup dur pour le club de la capitale qui a déjà perdu Ousmane Dembélé et Désiré Doué dernièrement. Les deux Français doivent être absents plusieurs semaines.