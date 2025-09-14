Clash à la télévision : Kylian Mbappé n'en revient pas !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A Turin avait lieu l'une des oppositions les plus attendues de la saison en Serie A : la Juventus contre l'Inter. Pour ce premier derby d'Italie de la saison, les deux équipes ont livré un spectacle de haute volée avec sept buts marqués dont la réalisation de la victoire dans le temps additionnel à la 91ème minute. Un choc fratricide dans lequel Marcus et Khephren Thuram ont marqué sous les yeux de leur père Lilian, faisant réagir Kylian Mbappé sur Instagram.

Frères et coéquipiers en équipe de France lorsque Didier Deschamps fait le choix de les appeler tous les deux, Marcus et Khephren Thuram ont été pendant 90 minutes deux adversaires dans le derby d'Italie. A l'Allianz Stadium, la Juventus recevait l'Inter dans le choc de la 3ème journée de Serie A. L'occasion pour les deux fils de Lilian Thuram de mettre le feu au stade grâce à un but chacun.

Marcus et Khephren Thuram se rendent coup pour coup Dans un match très disputé avec des buts de plus en plus fous, Marcus Thuram offrait à la 76ème minute de jeu l'avantage pour l'Inter pour la première fois de la rencontre d'un but de la tête. mais seulement 7 minutes plus tard, son frère cadet Khephren lui répondait de la même manière en boxant le ballon dans les filets de Yann Sommer de la tête également. Le tout sous les yeux de Lilian Thuram qui n'en revenait pas dans les tribunes de l'Allianz Stadium.