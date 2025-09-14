Mercato : Annonce surprise, il est prêt à retrouver Mbappé à Madrid !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Carlo Ancelotti découvre le poste de sélectionneur depuis quelques mois, avec la Coupe du monde 2026 en ligne de mire. Mais le technicien italien ne s’interdit pas de retrouver un club à l’avenir, avec un appel du pied inattendu au Real Madrid pour un troisième passage (2013-2015 ; 2021-2025).

A 66 ans, Carlo Ancelotti a débuté une nouvelle étape de sa belle et riche carrière en prenant les rênes de la sélection brésilienne, une première pour celui qui n’avait entraîné que des clubs jusqu’à présent. La saison dernière, l’Italien était encore à la tête du Real Madrid, qui occupe encore une place importante dans son cœur, au point d’envisager un troisième passage dans la capitale espagnole.

Ancelotti ouvre la porte… au Real Madrid ! Au cours d’un entretien accordé par L’Équipe, Carlo Ancelotti a en effet reconnu qu’il pourrait se laisser convaincre par une nouvelle aventure au Real Madrid, où évolue notamment Kylian Mbappé. « La seule équipe que je pourrais entraîner après le Brésil serait le Real Madrid », explique-t-il.