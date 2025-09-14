Transfert au PSG : La surprise de 2026 fuite déjà dans la presse ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Maghnes Akliouche (23 ans) est un enfant de la région parisienne, natif de Tremblay-en-France et notamment passé par l'US Torcy chez les jeunes avant de filer à l'AS Monaco. Cible de Luis Campos depuis un bon moment pour le recrutement du PSG, l'international français est toujours un joueur de l'ASM, mais il se pourrait que le club monégasque ait vendu la mèche pour un départ en 2026.

C'est un secret de polichinelle, certes. Mais Luis Campos semble en pincer pour Maghnes Akliouche. Un intérêt qui ne date pas d'hier puisque le conseiller football du PSG garderait un oeil sur ce dossier depuis... le printemps 2024 ! Deux sessions estivales des transferts sont passées, mais le néo-international français appartient toujours à l'AS Monaco quand bien même le Paris Saint-Germain ait accueilli Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia depuis.

«Il était important pour lui de rester ici au moins une saison de plus» Une fois de plus annoncé comme potentielle recrue du PSG cet été, le milieu offensif de l'ASM n'a pas quitté Le Rocher. Une victoire certaine du point de vue de Thiago Scuro qui a fait le teasing d'un éventuel départ de Maghnes Akliouche à la fin de la saison en cours. « Maghnes est l'un des plus grands talents de notre académie. Il joue un rôle important dans nos performances. Son évolution depuis deux ans est spectaculaire. Il était important pour lui de rester ici au moins une saison de plus ».