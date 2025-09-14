Départ de Rabiot : Un renfort inattendu annoncé à l’OM

Alexis Brunet

Alors que cela n’était pas forcément prévu, Adrien Rabiot a donc quitté l’OM cet été. Un départ que regrettent les supporters marseillais mais qui pourrait profiter à d’autres. En effet, avec les départs au milieu de terrain et les arrivées en défense centrale, Geoffrey Kondogbia pourrait bien retrouver une place dans l’entrejeu marseillais.

Si pour réussir son mercato il faut savoir recruter des joueurs de qualité et garder ses meilleurs éléments, l’OM a sûrement failli avec la seconde condition. Cadre de Roberto De Zerbi la saison dernière, adulé par les supporters, Adrien Rabiot a malheureusement quitté Marseille cet été. Le milieu de terrain est retourné en Italie, puisqu’il s’est engagé avec l’AC Milan.

Le départ de Rabiot va profiter à Kondogbia Mais comme le dit l’adage, le malheur des uns fait le bonheur des autres et cela pourrait se vérifier dans le dossier Adrien Rabiot. En effet, avec le départ du Français, Geoffrey Kondogbia devrait avoir plus de temps de jeu au milieu de terrain, d’après les informations de L’Équipe. Cela s’explique également car l’ancien joueur de Valence a souvent dépanné en défense centrale la saison dernière et l’OM s’est beaucoup renforcé dans ce secteur de jeu cet été. De plus, l'international centrafricain est très apprécié par Roberto De Zerbi, qui adore son calme et son profil athlétique.