 OM - Rabiot : Des discussions secrètes sont révélées !

Alexis Brunet

Après seulement une saison, Adrien Rabiot a donc quitté l’OM. Mis sur la liste des transferts après s’être battu avec Jonathan Rowe, le Français a finalement rejoint l’AC Milan. Le milieu de terrain a retrouvé Massimiliano Allegri qu’il connaît bien depuis son passage à la Juventus de Turin. L’entraîneur italien a d’ailleurs révélé en conférence de presse qu’il avait échangé avec l’ancien joueur du PSG bien avant son transfert à Milan.

L’été dernier, à la surprise générale, alors que le mercato avait fermé ses portes, l’OM avait annoncé l’arrivée d’Adrien Rabiot. Un transfert inattendu car le milieu de terrain était pisté par de très grands clubs européens, mais surtout car il était passé plus tôt dans sa carrière par le PSG. Finalement cela ne lui a pas été reproché par les supporters marseillais qui l’ont adoré.

Une seule saison à l’OM pour Rabiot Adrien Rabiot était adoré par les supporters de l’OM, mais malheureusement cette belle histoire d’amour n’aura duré qu’une saison. Alors que le milieu de terrain était l’un des meilleurs joueurs du club phocéen, ce dernier a décidé de s’en débarrasser suite à sa bagarre avec Jonathan Rowe. Annoncé dans le viseur de plusieurs formations, le Français a finalement décidé de revenir en Italie et plus précisément à l’AC Milan.