 OM - Rabiot : Des discussions secrètes sont révélées !

Après seulement une saison, Adrien Rabiot a donc quitté l’OM. Mis sur la liste des transferts après s’être battu avec Jonathan Rowe, le Français a finalement rejoint l’AC Milan. Le milieu de terrain a retrouvé Massimiliano Allegri qu’il connaît bien depuis son passage à la Juventus de Turin. L’entraîneur italien a d’ailleurs révélé en conférence de presse qu’il avait échangé avec l’ancien joueur du PSG bien avant son transfert à Milan.
L’été dernier, à la surprise générale, alors que le mercato avait fermé ses portes, l’OM avait annoncé l’arrivée d’Adrien Rabiot. Un transfert inattendu car le milieu de terrain était pisté par de très grands clubs européens, mais surtout car il était passé plus tôt dans sa carrière par le PSG. Finalement cela ne lui a pas été reproché par les supporters marseillais qui l’ont adoré.
Une seule saison à l’OM pour Rabiot
Adrien Rabiot était adoré par les supporters de l’OM, mais malheureusement cette belle histoire d’amour n’aura duré qu’une saison. Alors que le milieu de terrain était l’un des meilleurs joueurs du club phocéen, ce dernier a décidé de s’en débarrasser suite à sa bagarre avec Jonathan Rowe. Annoncé dans le viseur de plusieurs formations, le Français a finalement décidé de revenir en Italie et plus précisément à l’AC Milan.
« Nous avons échangé des messages début juin »
À l’AC Milan, Adrien Rabiot a retrouvé son ancien entraîneur à la Juventus de Turin, Massimiliano Allegri. Les deux hommes sont très proches et ils ont d’ailleurs échangé des messages en début d’été, comme l’a révélé le technicien en conférence de presse au moment de parler de la condition physique du Français. Ses propos sont rapportés par TMW. « Nous avons échangé des messages début juin, mais je n'ai plus eu de ses nouvelles avant le transfert. Il est en bonne forme physique. Nkunku est celui qui est le plus en retard physiquement, car il ne s'entraînait pas avec le groupe à Chelsea ; je pense qu'il a 25 à 30 minutes dans les jambes. Je dois évaluer la situation de Rabiot entre aujourd'hui et demain. » Hasard ou pas, deux mois plus tard le milieu de terrain s’engageait donc avec la formation milanaise.