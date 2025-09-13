 Plusieurs transferts «ont capoté», la grosse erreur du Paris FC !

Alexis Brunet

Cet été, le Paris FC a décidé d’apporter un peu d’expérience à son effectif. Pour cela, le club de la capitale a notamment mis la main sur Hamari Traoré, qui connaît la Ligue 1 comme sa poche. Toutefois, le Malien n’était pas le premier choix des dirigeants parisiens, qui ont essuyé plusieurs échecs sur d’autres dossiers.

Après de très nombreuses années, le Paris FC a enfin retrouvé la Ligue 1. C’est une chose de retrouver l’élite du championnat français, mais c'en est une autre d’y rester. Pour y arriver, le club de la capitale a donc décidé de miser sur certains profils expérimentés, afin d’encadrer une équipe assez jeune.

Hamari Traoré n’était pas le premier choix du Paris FC Au poste de latéral droit, le Paris FC a décidé de faire venir Hamari Traoré cet été, qui connaît bien la Ligue 1, notamment grâce à ses passages à Reims et surtout à Rennes. Pourtant, à en croire le journaliste du Parisien Laurent Pruneta, le Malien n’était pas le premier choix des dirigeants parisiens. « Le dossier du latéral droit a été très mal géré à cause des divergences entre la direction sportive du Paris FC et Red Bull sur Hamari Traoré. Il a fini par arriver mais le PFC a perdu un mois. Après, c'est le premier mercato de la collaboration entre Red Bull et le Paris FC. Les choses doivent se mettre en place. Le Paris FC a préféré miser sur des joueurs aguerris à la Ligue 1 plutôt que sur des « prospects » qui seraient davantage « RedBull compatible ».