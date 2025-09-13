Transfert surprise au PSG : La grande annonce de Luis Enrique !

Discret lors du mercato estival, le PSG a toutefois bouclé l'arrivée de trois nouveaux joueurs, dont deux ont fait beaucoup parler à savoir Illia Zabarnyi et Lucas Chevalier. Mais le club de la capitale a également obtenu la signature du jeune portier Renato Marin que Luis Enrique apprécie grandement.
Cet été, le PSG a lancé une véritable révolution au poste de gardien de but où la hiérarchie a été bouleversé par les départs de Gianluigi Donnarumma et Arnau Tenas. Lucas Chevalier est évidemment arrivé en provenance du LOSC pour s'installer au poste de titulaire tandis que Matvey Safonov garde le rôle de doublure.
Luis Enrique s'enflamme pour Renato Marin
Et pour occuper le poste de troisième gardien, c'est le jeune Renato Marin qui a débarqué libre en provenance de l'AS Roma cet été. Et alors qu'il n'a pas encore joué avec le PSG, le portier italo-brésilien a été encensé par Luis Enrique.
«Je suis très content de l'avoir dans l'équipe»
« Je suis très content de l’avoir dans l’équipe, c’est un gardien très jeune, mais avec de la qualité. Il a un profil de gardien que nous aimons car il peut jouer dans la phase de création et il a la qualité physique, technique. J’aime sa façon de s’entraîner. Il n’a pas pu jouer la saison passée et il jouera avec les U23 cette saison, je suis content de l’avoir ici à Paris », a confié l'entraîneur du PSG lors de son passage en conférence de presse en marge de la venue du RC Lens au Parc des Princes.