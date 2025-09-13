Transfert surprise au PSG : La grande annonce de Luis Enrique !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Discret lors du mercato estival, le PSG a toutefois bouclé l'arrivée de trois nouveaux joueurs, dont deux ont fait beaucoup parler à savoir Illia Zabarnyi et Lucas Chevalier. Mais le club de la capitale a également obtenu la signature du jeune portier Renato Marin que Luis Enrique apprécie grandement.

Cet été, le PSG a lancé une véritable révolution au poste de gardien de but où la hiérarchie a été bouleversé par les départs de Gianluigi Donnarumma et Arnau Tenas. Lucas Chevalier est évidemment arrivé en provenance du LOSC pour s'installer au poste de titulaire tandis que Matvey Safonov garde le rôle de doublure.

Luis Enrique s'enflamme pour Renato Marin Et pour occuper le poste de troisième gardien, c'est le jeune Renato Marin qui a débarqué libre en provenance de l'AS Roma cet été. Et alors qu'il n'a pas encore joué avec le PSG, le portier italo-brésilien a été encensé par Luis Enrique.