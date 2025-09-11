Donnarumma - PSG : L’énorme craquage en direct !

Le départ de Gianluigi Donnarumma a été l’un des moments marquants de l’été parisien, suscitant notamment d’énormes débats. Le gardien de but est désormais un joueur de Manchester City et va bientôt faire ses débuts, mais certains semblent toujours persuadés que le Paris Saint-Germain a commis une faute en le laissant partir.
La saison dernière, le PSG a réalisé la meilleure saison de son histoire, avec notamment la victoire en Ligue des Champions. L’un des grands acteurs de cette épopée a clairement été Gianluigi Donnarumma, auteur de parades décisives qui ont souvent permis aux Parisiens de se sortir de situation plus que délicates. Mais la nouvelle saison a débuté et l’international italien n’est plus là...
Le PSG lâche Donnarumma
L’énorme feuilleton l’opposant au PSG a été l’un des gros dossiers du mercato, notamment avec Lucas Chevalier qui a débarqué du LOSC pour le remplacer et lui prendre sa place de titulaire. Il a fallu attendre les toutes dernières heures de la fenêtre estivale pour voir enfin Donnarumma trouver une solution, puisqu’il a signé un contrat de cinq ans avec Manchester City. D’ailleurs, des débuts bouillants se dessinent avec son nouveau club, puisque Pep Guardiola devrait le lancer pour le derby contre Manchester United ce week-end, pour la quatrième journée de Premier League.
« Vous l’avez viré comme un malpropre »
Son départ du PSG déclenche encore des vifs débats et c’est notamment le cas de Pascal Olmeta. L’ancien gardien de l’OM a d'ailleurs dérapé en direct sur RMC en voulant prendre la défense de Gianluigi Donnarumma, dans un échange animé avec Jérôme Rothen. « Vous en aviez un, c’était Donnarumma ! Vous l’avez viré comme un malpropre » a-t-il lâché, dans l’émission Rothen s’enflamme. « Tu étais le premier à le fracasser et après tu lui a fait une statue et une p**e en même temps ! ».