Donnarumma - PSG : L’énorme craquage en direct !

Axel Cornic

Le départ de Gianluigi Donnarumma a été l’un des moments marquants de l’été parisien, suscitant notamment d’énormes débats. Le gardien de but est désormais un joueur de Manchester City et va bientôt faire ses débuts, mais certains semblent toujours persuadés que le Paris Saint-Germain a commis une faute en le laissant partir.

La saison dernière, le PSG a réalisé la meilleure saison de son histoire, avec notamment la victoire en Ligue des Champions. L’un des grands acteurs de cette épopée a clairement été Gianluigi Donnarumma, auteur de parades décisives qui ont souvent permis aux Parisiens de se sortir de situation plus que délicates. Mais la nouvelle saison a débuté et l’international italien n’est plus là...

Le PSG lâche Donnarumma L’énorme feuilleton l’opposant au PSG a été l’un des gros dossiers du mercato, notamment avec Lucas Chevalier qui a débarqué du LOSC pour le remplacer et lui prendre sa place de titulaire. Il a fallu attendre les toutes dernières heures de la fenêtre estivale pour voir enfin Donnarumma trouver une solution, puisqu’il a signé un contrat de cinq ans avec Manchester City. D’ailleurs, des débuts bouillants se dessinent avec son nouveau club, puisque Pep Guardiola devrait le lancer pour le derby contre Manchester United ce week-end, pour la quatrième journée de Premier League.