«Le PSG a fait une offre», un gros joueur étranger balance tout !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Poussé vers la sortie ces derniers mois par les dirigeants du PSG et Luis Enrique qui ne comptaient absolument plus sur lui, Milan Skriniar a été défintivement transféré à Fenerbahçe cet été. Le robuste défenseur slovaque revient sur les coulisses de son arrivée dans la capitale à l'été 2023, et confirme que le PSG avait tenté de le recruter un an auparavant.

Recruté libre par le PSG à l'été 2023 alors qu'il était arrivé en fin de contrat avec l'Inter Milan, Milan Skriniar (30 ans) aurait pu débarquer au sein du club de la capitale un an auparavant. En effet, alors qu'il venait d'être nommé à la direction sportive du PSG, Luis Campos avait tout tenté pour attirer le robuste défenseur central slovaque, mais l'Inter n'avait rien voulu savoir et avait conservé Skriniar jusqu'à la fin de son contrat plutôt que d'accepter un transfert.

« Le PSG avait déjà fait une offre » Récemment interrogé alors qu'il se trouvait en rassemblement avec sa sélection nationale, Milan Skriniar s'est lâché à ce sujet : « Le PSG avait déjà fait une offre l'année précédente : l'Inter m'avait dit que s'ils ne recevaient pas d'offre pour un autre joueur de l'effectif, ils me vendraient. Ils voulaient recruter un joueur avec des caractéristiques différentes des miennes. Finalement, ils n'ont pas pu l'acheter, et le club a dit qu'il ne me revendrait plus », indique Skriniar, qui avait finalement signé en 2023 au PSG.