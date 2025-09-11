Transfert à l’OM : L’annonce surréaliste sur Rabiot !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’Olympique de Marseille met la main sur un champion du monde en la personne de Benjamin Pavard. Le joueur est arrivé de l’Inter en prêt avec option d’achat le dernier jour du mercato. Et il semble, malgré son clash avec l’OM, qu’Adrien Rabiot ne lui ait dit « que du bien du club ».

Un prêt d’une saison avec une option d’achat de 15M€. Voici le deal convenu entre les dirigeants de l’OM et leurs homologues de l’Inter pour que Benjamin Pavard quitte la Lombardie pour s’installer en Provence. Ayant atterri à Marignane mercredi matin après avoir passé la trêve internationale avec l’équipe de France, le champion du monde 2018 a été présenté à la presse ce jeudi après-midi.

«Il m’a dit que c'était quelque chose à faire. Il m'a dit que du bien du club» L’occasion pour lui de faire une révélation sur la discussion avec Adrien Rabiot qu’il a eu en équipe de France en marge de sa signature à l’OM. « Tout ce qu'il m'a dit sur Marseille, c'est que du positif. Il est très heureux de ma signature. Il m'a dit que les supporters étaient incroyables, que c'était quelque chose à faire. Il m'a dit que du bien du club, il m'a conforté dans mon choix même si je connaissais un peu la ville avant de signer ».