«Clair et net» : Benatia passe un coup de fil et boucle un transfert de dernière minute !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La dernière journée du mercato a été complétement folle du côté de l'OM qui a notamment obtenu la signature de Benjamin Pavard, prêté par l'Inter Milan avec une option d'achat estimé à 16M€. Présent en conférence de presse, le champion du monde 2018 assure d'ailleurs qu'il n'a pas hésité une seule seconde au moment de choisir l'OM.

Arrivé à Marseille ce mercredi une semaine après l'officialisation de son prêt en provenance de l'Inter Milan, Benjamin Pavard s'est présenté en conférence de presse ce jeudi pour sa présentation officielle afin de confirmer qu'il n'a pas hésité une seconde lorsque Medhi Benatia l'a appelé.

«Quand j'ai su l'intérêt de l'OM, c'était clair et net dans ma tête» « Mes agents sont en contact avec Benatia depuis un certain temps. Ca s'est fait le dernier jour du mercato. Quand j'ai su l'intérêt de l'OM, c'était clair et net dans ma tête, rejoindre le Vélodrome et jouer la Ligue des champions avec Marseille. Ce sont des émotions à vivre. J'ai hâte de célébrer des victoires, j'espère dès vendredi », confie-t-il devant les médias, avant d'évoquer le sujet de son poste.