Affaire Rabiot : C’est terminé avec l’OM, la révélation surprise de sa mère !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Clap de fin pour Adrien Rabiot à l’OM après son échauffourée avec Jonathan Rowe. L’international français a pris la porte et s’est engagé en faveur de l’AC Milan en toute fin de mercato. Bien que les hauts représentants marseillais aient tenté de le placer au Real Madrid comme monnaie d’échange, la mère de Rabiot a fait une grande annonce.

Le divorce a été prononcé par l’OM le 19 août dernier de manière officielle, quelques heures seulement après la prise de parole de Véronique Rabiot pour RTL affirmant que le club phocéen souhaitait se débarrasser de son fils. La cause ? Une altercation d’une « violence extrême » d’après le président Pablo Longoria pour l’AFP entre Rabiot et Jonathan Rowe. Les deux joueurs ont été respectivement transférés à l’AC Milan ainsi qu’à Bologne.

L’OM a voulu échanger Rabiot avec Ceballos et Adli ! Le10sport.com vous a révélé le 9 septembre dernier que les dirigeants de l’Olympique de Marseille ont tenté de refourguer Adrien Rabiot au Real Madrid en échange de Dani Ceballos. Mais ce n’est pas tout. Selon nos informations exclusives, une fois que le deal avec l’international espagnol a capoté, les décideurs marseillais ont essayé, en vain, de mettre en place la même opération avec Yacine Adli à l’AC Milan.