EXCLU - Mercato - OM : Rabiot a été proposé… au Real Madrid !

Intéressé par la venue de Dani Ceballos en toute fin du mercato estival, l’OM a pris le temps d’échanger avec les dirigeants du Real Madrid. Et selon nos sources, le nom d’Adrien Rabiot a été évoqué…

Après avoir acté le départ d’Adrien Rabiot de l’OM, Medhi Benatia a tenté d’organiser le départ et la succession du milieu de terrain français. Un dossier compliqué à gérer, notamment en fin de marché estival… Comme cela a été révélé à la fin du mois d’août, l’OM a essayé de faire Dani Ceballos, milieu de terrain du Real Madrid.

Le Real Madrid pas chaud pour Rabiot Medhi Benatia a directement échangé avec un dirigeant du Real Madrid pour tenter d’étudier les différentes possibilités entre les deux clubs. Et selon nos sources, le profil d’Adrien Rabiot a été évoqué lors de ces échanges, avec la possibilité de voir le milieu de terrain français intégrer dans une éventuelle transaction. Toutefois, le Real Madrid n’a pas donné suite à cette proposition. Et Dani Ceballos n’a pas concrétisé l’intérêt marseillais, préférant rester au Real Madrid…