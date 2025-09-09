EXCLU - Mercato - OM : Rabiot a été proposé… au Real Madrid !

Intéressé par la venue de Dani Ceballos en toute fin du mercato estival, l’OM a pris le temps d’échanger avec les dirigeants du Real Madrid. Et selon nos sources, le nom d’Adrien Rabiot a été évoqué…
Après avoir acté le départ d’Adrien Rabiot de l’OM, Medhi Benatia a tenté d’organiser le départ et la succession du milieu de terrain français. Un dossier compliqué à gérer, notamment en fin de marché estival… Comme cela a été révélé à la fin du mois d’août, l’OM a essayé de faire Dani Ceballos, milieu de terrain du Real Madrid.
Le Real Madrid pas chaud pour Rabiot
Medhi Benatia a directement échangé avec un dirigeant du Real Madrid pour tenter d’étudier les différentes possibilités entre les deux clubs. Et selon nos sources, le profil d’Adrien Rabiot a été évoqué lors de ces échanges, avec la possibilité de voir le milieu de terrain français intégrer dans une éventuelle transaction. Toutefois, le Real Madrid n’a pas donné suite à cette proposition. Et Dani Ceballos n’a pas concrétisé l’intérêt marseillais, préférant rester au Real Madrid…
Adli a préféré l’Arabie Saoudite
Par la suite, l’OM a mené des discussions avec l’AC Milan pour Adrien Rabiot. Et si la possibilité d’un échange avec Ismaël Bennacer n’a pas été évoquée, en revanche, l’OM a souhaité discuter d’une possible opération avec Yacine Adli. Mais le milieu de terrain n’a pas donné suite à l’intérêt marseillais, préférant visiblement rejoindre l’Arabie Saoudite et Al-Shabab…