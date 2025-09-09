OM : Grande nouvelle avec deux nouvelles recrues !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'un gros mercato cet été pour renforcer son effectif, l'OM a accueilli notamment Facundo Medina et Igor Paixao. Les deux joueurs ont dû jongler avec les blessures dernièrement mais ils s'apprêtent à signer un grand retour. Le club espère remonter la pente après un début de saison difficile marqué par deux défaites en 3 matches.

L'année dernière, l'OM a parfois affiché quelques problèmes en défense et en attaque qui aurait pu lui coûter cher. Le club a ainsi recruté Facundo Medina, défenseur central, et Igor Paixao, ailier gauche. Mais les deux joueurs n'ont pas encore pu faire leur début, la faute à une blessure qui les a obligés à s'écarter. Leur retour attendu pourrait ainsi sauver l'OM, dont le début de saison n'est pas celui espéré.

L'OM en difficulté sans ses recrues Recruté pour 35M€ en provenance de Feyenoord, Igor Paixao constitue l'un des plus gros investissements de l'OM pour un joueur. Le Brésilien était blessé à son arrivée et cela n'a pas ralenti les dirigeants marseillais. Facundo Medina, lui, était touché à une cheville après avoir joué en match amical. Les deux joueurs manquaient à l'appel pour le début de saison et leur retour est annoncé.