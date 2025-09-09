OM : Grande nouvelle avec deux nouvelles recrues !

Auteur d'un gros mercato cet été pour renforcer son effectif, l'OM a accueilli notamment Facundo Medina et Igor Paixao. Les deux joueurs ont dû jongler avec les blessures dernièrement mais ils s'apprêtent à signer un grand retour. Le club espère remonter la pente après un début de saison difficile marqué par deux défaites en 3 matches.
L'année dernière, l'OM a parfois affiché quelques problèmes en défense et en attaque qui aurait pu lui coûter cher. Le club a ainsi recruté Facundo Medina, défenseur central, et Igor Paixao, ailier gauche. Mais les deux joueurs n'ont pas encore pu faire leur début, la faute à une blessure qui les a obligés à s'écarter. Leur retour attendu pourrait ainsi sauver l'OM, dont le début de saison n'est pas celui espéré.
L'OM en difficulté sans ses recrues
Recruté pour 35M€ en provenance de Feyenoord, Igor Paixao constitue l'un des plus gros investissements de l'OM pour un joueur. Le Brésilien était blessé à son arrivée et cela n'a pas ralenti les dirigeants marseillais. Facundo Medina, lui, était touché à une cheville après avoir joué en match amical. Les deux joueurs manquaient à l'appel pour le début de saison et leur retour est annoncé.
Retour annoncé
Comme indiqué par Le Phocéen ce mardi, Igor Paixao et Facundo Medina vont faire leur retour à l'entraînement collectif. « Dieu merci, je suis de retour » a même écrit le Brésilien de 25 ans sur Instagram. Leur retour tombe à point nommé puisque l'OM doit retrouver de la confiance avant les grandes échéances européennes. Roberto De Zerbi avait dû faire avec les moyens du bord sans toutes ses nouvelles recrues.