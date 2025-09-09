Mbappé : Un proche de Zidane vend la mèche, le rêve prend forme !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que Didier Deschamps ne sera plus le sélectionneur de l'équipe de France en juillet prochain à l'issue de la prochaine Coupe du monde, Zinedine Zidane est l'immense favori pour lui succéder. Un choix qui semble ravir de nombreux joueurs qui rêvent d'évoluer sous les ordres de Zizou, à commencer par Kylian Mbappé.

C'est acté depuis quelques temps déjà, Didier Deschamps sait qu'il ne lui reste désormais au mieux 10 mois à vivre sur le banc de l'équipe de France. Une situation qui pousse la FFF à trouver son successeur dont l'identité fait désormais peu de doute puisque Zinedine Zidane est l'immense favori pour récupérer le poste.

«Des joueurs rêvent de travailler avec lui» D'ailleurs, dans les colonnes de L'EQUIPE, un proche de Zizou confirme que l'ancien numéro 10 des Bleus a déjà prise des renseignements sur plusieurs joueurs susceptibles d'évoluer sous ses ordres. « ZZ sait tout. Mais les infos lui remontent plus qu'il ne va les chercher. Il sait que des joueurs rêvent de travailler avec lui », confie-t-il.